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Antalya'da termometreler 47'yi gösterdi

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Antalya’da sıcaktan bunalanlar deniz ve gölgelik alanlara akın etti. Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ATP Dünya Turu Antalya Open'da oynanan yarı finalin ilk maçında aşırı sıcaklara dayanamayan Kıbrıslı tenisçi Marcos Baghdatis, bayıldı.

Yaşam / 30 Haziran 2017 Cuma 14:23
Antalya'da termometreler 47'yi gösterdi
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Ramazan Bayramı ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede yükseldiği Antalya'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkmaya başladı.

Kentte bazı termometreler 47 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü termometresi ise sıcaklığı 43, nemi yüzde 11, deniz suyu sıcaklığını ise 26 derece olarak gösterdi.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler ise Konyaaltı ile Lara sahillerine akın etti.

Kimi tatilciler gölgede dinlenirken, kimileri ise başında şapkalar ile denizde kulaç attı.

Aşırı sıcaktan arızalanan bazı termometreler ise 78 dereceyi gösterdi. Antalya'da sıcak havanın hafta başına kadar etkisini devam ettireceği belirtildi.

Öte yandan Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ATP Dünya Turu Antalya Open'da oynanan yarı finalin ilk maçında aşırı sıcaklara dayanamayan Kıbrıslı tenisçi Marcos Baghdatis, bayıldı.
 











Kaynak : İHA

Meteoroloji


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