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Antalya'da banyoda dehşet!

Antalya’nın Kemer ilçesinde 14 yaşındaki çocuk iddiaya göre bir kadını 8 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.

3. Sayfa / 30 Haziran 2017 Cuma 17:51
Antalya'da banyoda dehşet!

İddiaya göre, Kemer'in Göynük Mahallesi'nde 14 yaşındaki U.H.T., bir vatandaşın yanına giderek bir kadını bıçakladığını söyledi.

Jandarma, vatandaşın durumu haber vermesi üzerine Ünal Aysal Anadolu Lisesi civarında bulunan bir eve ulaştı. Evin kapısının açık olduğunu görerek içeriye giren ekipler, Emel Yusufova isimli 40 yaşındaki kadını banyoda kanlar içinde gördü.

Emel Yusupova, 112 Acil Servis Sağlık Ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. U.H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaynak : İHA

Bıçaklı Saldırı


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