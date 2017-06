Almanya'dan Türkiye açıklaması: Yanlış yaptık

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk hükümetinden Almanya'da siyasi etkinlik yapmak istediği konusunda düşük seviyede bir talep geldiğini ancak üst seviyeden bir talep olmadığını söyledi.



'TÜRKİYE ALMANYA'YI TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ELEŞTİRDİ'



Gabriel, 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türk hükümetinin, Almanya'nın terörle mücadelede uygun davranmadığını ifade ettiğini anımsattı.



Almanya'nın ise 'Türkiye'de ifade özgürlüğü ve gazetecilerin cezaevinde bulunması' konusunda endişeleri olduğunu aktaran Gabriel bu görüş ayrılıklarının kolay aşılamadığını belirtti.



'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMINDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ, ANCAK BÜYÜK SİYASİ ETKİNLİKLER UYGUN OLMAZ'



Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamburg'ta düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılımından memnuniyet duyacaklarını dile getiren Gabriel, 'Şu güncel durumda var olan zorluklarda büyük siyasi etkinliklerin yapılmasının uygun olmadığına inanıyoruz. Türk hükümetinden alt seviyede resmi bir talep geldi ancak Türk hükümetinin üst seviyesinden resmi talep gelmedi. Bundan dolayı bu konuda büyük ve yeni sorunlar yaşanmayacak olmasından memnunuz.' şeklinde konuştu.



'BU NASIL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' SORUSU



Bir gazetecinin, 'Türkiye'de ifade özgürlüklerini, basın özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü eleştiyorsunuz. Şimdi Türklere, Türkiye Cumhurbaşkanı ve diğer siyasetçilerin Almanya'daki bu özgürlükleri kullanmayacaklarını nasıl anlatacaksınız?' şeklindeki sorusuna Gabriel, 'Almanya'daki anayasa ve anayasa mahkemesi kararı bu konuda net. Yabancı bir ülkeden siyasetçinin bu ülkede konuşup konuşmayacağı düşünce ve ifade özgürlüğü konusuyla ilgili değil, Almanya'nın dış politika çıkarlarının yükümlülüğündedir.' yanıtını verdi.



ALMANYA'DAKİ TÜRKLER



Almanya'da 3 milyon Türk kökenlinin yaşadığına işaret eden Gabriel, 'Bazıları Alman vatandaşı, bazıları değil. Bunlar benim için her zaman ülkemin halkı. Onlar bize ait. Bu ülkenin, bu insanlara olağanüstü bir şekilde müteşekkir olması lazım. Biliyor musunuz, onlar ve başka ülkelerden gelen insanlar olmadan Almanya'yı inşa edemezdik, refaha kavuşturamazdık.' değerlendirmesinde bulundu.



Gabriel, Türk kökenlilerin ülkesinin kültürel zenginliği olduğunu da vurguladı.



'ARAMIZDAKİ İHTİLAFI GİDERMENİN YOLUNU BULMALIYIZ'



Türkiye'de iç politikadaki tartışmaların, Almanya'daki topluma taşınmamasını istediklerini belirten Gabriel, Almanya ve Türkiye arasında var olan bir dizi ihtilafı gidermek için yolların bulunmasının iyi olacağını kaydetti.



Gabriel, 'O zaman başka bir durum olur. Bundan dolayı şunu söyleyebilirim. Bu sorunları ortadan kaldırmak siyasetin görevidir. O vakit başka ülkelerdeki başka sorunları ithal etme tehlikesi olmaz.' ifadesini kullandı.



'NAZİ ALMANYASI' SÖZÜ BİZİ YARALADI



Seçim kampanyalarındaki dönemde, başka zamanlarda söylenmeyen bazı şeyler söylenebildiğini ifade eden Gabriel, ancak ülkesinin 'Nazi Almanyası' olarak nitelendirilmesinin derin yaralar açtığını savundu.



'ALMANYA'DA SEÇİMDEN 3 AY ÖNCE, SEÇİM KAMPANYASI İSTEMİYORUZ'



Bundan sonuçlar çıkardıklarını anlatan Gabriel, 'Türkiye ile ilgili değil, buna değer veriyorum. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelere, 'herkes bu ülkede, konsolosluklarda, seçim ofislerinde seçime gidebilir. Ancak başka ülkelerde yapılacak seçimlerden 3 ay önce Almanya'da seçim kampanyası yapılmasını istemiyoruz' diye söyleyeceğiz.' şeklinde konuştu.



'AB ÜLKELERİ İSTİSNA'



Bu konuda AB ülkelerinin istisna olduğunu ifade eden Gabriel, Almanya'da da yapılan seçimlerden 3 ay önce, Alman siyasetçilerin Alman kurumlarını ziyaret edemediğini belirtti.



'15 TEMMUZ KONUSUNDA YANLIŞ YAPTIK'



15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimine de değinen Gabriel, 'Almanlar olarak biz, darbeyi reddettiğimizi ve Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu daha fazla vurgulayabilirdik. Bunu açıkça söylüyorum. Ama biz (darbe sonrası) hemen oraya gidebilirdik. Bence bir yanlış yaptığımıza inanıyorum.' dedi.



Gabriel, demokratik şekilde seçilen Türk hükümetinin yanında olduklarını ve her darbeyi reddettiklerini dile getirdi.



FETÖ'CÜLERİN İADESİ



Türkiye'den her zaman mahkemece kabul edilebilecek deliller sunmasını istediklerini savunan Gabriel, 'Ondan sonra bir kimseyi iade edebileceğimizi incelemek durumundayız. O zaman da bu kişinin Türkiye'de hukuk devleti sürecine göre yargılanacağı sorusu var. Bizim kabul edemediğimiz cezalarla tehdit edildiğinde iade edemiyoruz. İltica talebinde bulunulduğunda da önce iltica sürecinin sonuna gelinmesi lazım.' şeklinde konuştu.



Türkiye'nin, Almanya'dan kimin iade edilip edilmeyeceği kararının bağımsız kurum ve mahkemelerin vermesini kabul etmekte zorlandığını savunan Gabriel, Türkiye'de çeşitili komplo teorilerinin ifade edildiğini, ancak kendilerinin de Almanya'da böyle şeylerin olmadığını anlatmayı başaramadığını kaydetti.



'YETERİNCE YANGIN SÖNDÜRÜCÜ OLMADIĞI İÇİN SEÇİM KAMPANYASINA İZİN VEREMEDİK'



16 Nisan referandumu öncesi Hamburg'da yaşananlara ilişkin olarak Gabriel, 'Türk hükümetinin seçim kampanyası düzenleneceği başvurusu yapıldığında oraya yerel daireden bir memur gitti ve yeterince yangın söndürücü olup olmadığına baktı. Yeterli yangın koruma sisteminin olmadığı tespit edildi ve iş yeri kapatıldı.' dedi.



Gabriel, Türkiye'de ise bunun 'sistematik haksızlık' yapıldığı şeklinde yorumlandığını söyledi.