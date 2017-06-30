Alman parlamentosundan eşcinsel evliliğe onay!

Almanya'da Federal Parlamento ülkede uzun yıllardan beri tartışılan eşcinsel evliliklere onay verdi. Siyasi partilerin yaklaşan genel seçimler öncesi konuyu gündeme getirmesi ve Başbakan Angela Merkel'in yeşil ışık yakması üzerine bir hafta içerisinde parlamentonun gündemine gelen eşcinsel evlilikler yasal hale geldi.



Federal Parlamento'nun yapılan son oturumunda tartışılan eşcinsel evliliklere 393 milletvekili onay verirken, 226 milletvekili karşı çıktı, 4 vekil ise çekimser oy kullandı. Oylamada Başbakan Angela Merkel hayır oyu kullandı.



Almanya'da homoseksüel çiftler 2001 yılından bu tarafa birlikteliklerini resmi olarak kaydettirebiliyorlar ancak resmi olarak evlilik yapamıyorlardı. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin birlikteliğiyle parlamentoya gelen eşcinsel evlilikler, parlamentonun onayıyla Almanya'da da yasal hale gelmiş oldu.



Hollanda 2001 yılında hem AB, hem de dünya çapında eşcinsel evliliklere yasal olarak onay veren ilk ülke olmuştu. Hollanda'yı takip eden, çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere, dünya çapında 20 ülke eşcinsel evlilikler yasal durumda.



Almanya'nın da katıldığı eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkeler arasında Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İtalya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda bulunuyor.