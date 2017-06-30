ABD'de hastaneye silahlı saldırı!

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.



New York polisinden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden silahlı saldırı ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.



POLİS HASTANEYİ KUŞATTI



Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi.



DOKTORLAR DAHİL BİRDEN ÇOK KİŞİ YARALANDI



ABD medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu.



Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.





Kaynak : İHA