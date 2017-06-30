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ABD Başkanı Trump'tan o ülkeye gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Trump, Güney Kore'nin yanında olduklarını söyledi, Kuzey Kore'ye ise "sabır dönemi sona erdi" diyerek gözdağı verdi.

Dünya / 30 Haziran 2017 Cuma 23:03
ABD Başkanı Trump'tan o ülkeye gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore tehdidini karşı ABD'nin her zaman Güney Korey ile yan yana olacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Trump, Kuzey Kore için "Sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi" diye konuştu.

Trump, ilk kez Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

HER ZAMAN GÜNEY KORE'NİN YANINDAYIZ

İki ülke arasındaki ilişkilerin sarsılmaz ve köklü olduğunu vurgulayan Trump, Kuzey Kore tehdidine karşı ABD'nin her zaman Güney Kore ile yan yana olacağını belirtti.

Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi. Kuzey Kore olarak bilinen kötülüğe karşı müttefiklerimizi ve kendi vatandaşlarımızı korumak için diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirler noktasında Güney Kore ve Japonya ile yakın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Trump, "Kuzey Kore'nin vahşi ve pervasız rejiminin tehditiyle beraber yüzleşiyoruz. Bu rejimin nükleer ve balistik füze programları kararlı bir karşılık gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

SABIR DÖNEMİ SONA ERDİ

Moon ile Kuzey Kore'ye karşı alınabilecek tüm tedbirleri konuştuklarını dile getiren Trump, ayrıca iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını da yeniden müzakere ettiklerini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında 17 Nisan'da Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etmiş ve Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek, "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." şeklinde konuşmuştu.

Balistik FüzeBasın ToplantısıBeyaz SarayDevlet BaşkanıDonald Trump


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