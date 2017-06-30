USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

87 asker hastaneye kaldırıldı

Manisa'da peş peşe meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından bu kez de Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerden 87'si bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 11:18
87 asker hastaneye kaldırıldı

Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerden 87'si son 3 günde bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden 84'ünün ayakta tedavinin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Manisa'da peş peşe meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından Aksaz'da askerlerin rahatsızlanmasıyla, yine gıda zehirlenmesi akla geldi. Aksaz Deniz Üssü'nün, Manisa'daki birlikte olduğu gibi dışarıdan yemek alımı yapmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre Aksaz'da görev yapan askerlerden 70'i önceki gün bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetlerle hastaneye getirildi. Askerlerden 43'ü hastaneye yatırıldı, 27'si ise ayakta tedavi edildi. 43 asker bir gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilirken, dün de 17 asker kusma aynı şikayetlerle Marmaris Devlet Hastanesine başvurdu. Bu askerlerden 3'ünün tedavisinin sürdüğü durumlarının ağır olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Askerlerin neden rahatsızlandıklarının tespiti için askeri birlikteki su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan örnekleri alındığı öğrenildi.

Gıda ZehirlenmesiDevlet HastanesiAksaz Deniz ÜssüBaş Dönmesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı