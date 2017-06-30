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112 km’yi 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı

1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yeni uygulamayla Aydın-İzmir arasındaki 112 kilometrelik otoban yolunu 1 saat 11 dakikadan kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri, hız sınırını aşmış sayılacak ve haklarında cezai işlem uygulanacak.

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 02:52
112 km’yi 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızlarının tespit edileceği ve ihlali bulunanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik idari para cezası tatbik edilecek.

Sistem öncelikli olarak, İzmir-Aydın, Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa, Niğde-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.

Bu sistem ile kazaların önüne geçilmesi, yakıt sarfiyatının düşürülmesi, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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