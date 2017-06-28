Zekai Paşa El Bab öncesi şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, El Bab'a geçmeden önce Çukurkuyu Şehitliğine defnedilen Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Korgeneral Aksakallı'yı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile kardeşi Soner Halisdemir karşıladı. Korgeneral Aksakallı, baba Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeş Soner Halisdemir ile Şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında dua okuduktan sonra kasabadan ayrıldı.



Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'i kabrini ziyaret için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Kaynak : İHA