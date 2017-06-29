USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

YPG'yi tanıyan sosyalist Avrupalılar Adalet yürüyüşünde

Terör örgütü YOG'yi resmen tanıdıklarını açıklayan Sosyalist Enternasyonel Konseyi genel sekreteri Adalet yürüyüşünde Kılıçdaroğlu ile yan yana yürüdü.

Güncel / 29 Haziran 2017 Perşembe 00:23
YPG'yi tanıyan sosyalist Avrupalılar Adalet yürüyüşünde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan 'adalet yürüyüşü' on dördüncü gününü geride bıraktı.

Korteje Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri ,Luis Ayala da katıldı.

CHP ve HDP'nin üye olduğu Sosyalist Enternasyonel Konseyi bir deklarasyon yayınlamış ve deklarasyonda Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve onun silahlı kanadı YPG'ye destek vermişti. YPG'nin DAEŞ'e mücadelesi övülürken 'Bu mücadeleyi resmi olarak tanımaktayız' denilmişti.

'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle bir araya gelmiş ve terör örgütü YPG için ' 'Bizim için YPG terör örgütü değildir. ' sözlerini söylemişti.


Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak YPG çıkışıSosyalist Enternasyonal terör örgütü YPG'yi tanıdı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto CHP korosu kulakları tırmaladı CHP korosu kulakları tırmaladı Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Bakan Tüfenkçi: ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz Bakan Tüfenkçi: ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz YPG'yi tanıyan sosyalist Avrupalılar Adalet yürüyüşünde YPG'yi tanıyan sosyalist Avrupalılar Adalet yürüyüşünde CHP'li yöneticiden skandal sözler CHP'li yöneticiden skandal sözler Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde Paralel yürüyüş Paralel yürüyüş Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek

Sosyalist EnternasyonalMilletvekiliTerör ÖrgütüKemal KılıçdaroğluEnis Berberoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı