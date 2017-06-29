YPG'yi tanıyan sosyalist Avrupalı'lar Adalet yürüyüşünde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan 'adalet yürüyüşü' on dördüncü gününü geride bıraktı.



Korteje Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri ,Luis Ayala da katıldı.



CHP ve HDP'nin üye olduğu Sosyalist Enternasyonel Konseyi bir deklarasyon yayınlamış ve deklarasyonda Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve onun silahlı kanadı YPG'ye destek vermişti. YPG'nin DAEŞ'e mücadelesi övülürken 'Bu mücadeleyi resmi olarak tanımaktayız' denilmişti.



'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR' DEMİŞTİ



Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle bir araya gelmiş ve terör örgütü YPG için ' 'Bizim için YPG terör örgütü değildir. ' sözlerini söylemişti.





Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak YPG çıkışı Sosyalist Enternasyonal terör örgütü YPG'yi tanıdı Kaynak : Beyaz Gazete Özel