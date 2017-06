İstanbul sokaklarında geçen ve dünya genelinde 60 milyondan fazla kişi tarafından oynanan mobil oyun 'Recontact: İstanbul', 34 ülkeden 100'ü aşkın projenin yarıştığı Los Angeles New Media Film Festivali'nden ödülle döndü.



Girişimci ve oyunun yapımcısı Simay Dinç, AA muhabirine, video sanatını mobil oyuna entegre ederek bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yönetmenliğini ve tasarımını Eray Dinç'in, geliştiriciliğini ise Can Aksoy'un üstlendiği oyunda, İstanbul sokaklarında özel çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri eşliğinde, eşkali verilen şüphelilerin tespit edilmesinin hedeflendiğini anlatan Dinç, oyunun İstanbul'un ilgi çeken Eminönü, Taksim, Galata, Ortaköy, Beyoğlu, Sultanahmet ve Haliç gibi semtlerinde geçtiğini dile getirdi.



'Recontact: İstanbul'un kolaydan zora doğru 10 farklı seviyeden oluştuğu bilgisini paylaşan Dinç, oyunda kalabalıklar içinde zorlaşan şartlara karşı mücadele edildiğini ve oynayanlara biraz polisiye biraz da bulmaca hissi verildiğini ifade etti.



Dinç, oyunun Türkçenin yanı sıra Çince, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca, Arapça, İtalyanca, Rusça, Korece ve Fransızca dillerinde oynandığını belirtti.







Oyunu en çok Çinliler beğendi



Oyunun şu anda 150'yi aşkın ülkede beğeni kazandığını anlatan Dinç, 'Dünya genelinde 60 milyonu aşkın oyunsever, İstanbul sokaklarını gezerek bu oyunu sanal ortamda oynuyor. Oyunu en çok Çinliler beğendi. Şu anda yaklaşık 22 milyon Çinliye ulaştık. Oyunu 12 milyon Rus, 4 milyon da Endonezyalı oyunsever oynuyor. Amerika kıtasında da ciddi bir beğeni aldık.' diye konuştu.



Oyunda video sanatının kullanılması ödül getirdi



Dinç, oyunun dünya genelinde büyük bir beğeni toplamasının ardından bu yıl 'Recontact: İstanbul'un Los Angeles New Media Film Festivali'ne davet edildiğini anlattı. Türkiye'yi ,34 ülkeden 100'ü aşkın proje arasında temsil ettiklerini belirten Dinç, şöyle devam etti:



'Oyun, 2015 yılında Apple tarafından Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçilmişti. 2016'da da 153 ülkede en iyiler arasına girmişti. Oscar, HBO, Grammy's, Marvel'dan oluşan festival jürisi karşısında da hem Türkiye'yi temsil ettik hem de en iyi uygulama ödülünü kazandık. Geleceği İstanbul'la kodladığımız için mutluyuz. Dünyada oyunların genelde animasyon ağırlıklı olması ve ilk defa bir mobil oyunda video sanatının kullanılması bize ödül kazandırdı.'







Sırada New York, Tokyo ve Londra var



Türkiye'de oyun sektörünün daha çok yeni bir alan olduğunu kaydeden Dinç, oyun endüstrisinde en çok mobil oyunların ilgi gördüğünü aktardı. Son 10 yıldır dünyadaki oyun endüstrisini takip ettiğini ve 30'dan fazla ülkede bu alanda çalımalar yaptığını anlatan Dinç, genç girişimcilere, öncelikle dünyayı iyi tanımaları ve yaratıcılık sermayesine önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.



Oyunu 6 ayda, 20 kişilik ekiple tamamladıklarını kaydeden Dinç, ilerleyen zamanlarda oyunu New York, Tokyo ve Londra gibi metropollere de uyarlayarak, İstanbul'dan başlayan macerayı dünyanın her yerine sürükleyeceklerini vurguladı.



