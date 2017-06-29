Yalçın Topçu: Bu mahkemenin sadece adı var!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, mahkemenin Srebrenitsa katliamı ile alakalı almış olduğu kararı eleştirerek, "karar eksiktir ve kesinlikle düzeltilmesi gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016'da Hollanda'nın orada hiçbir kusuru olmadığını belirtmişti ama Hollanda Mahkemesi’nden bugün çıkan karar ise AİHM'nin ve batı hukukunun iki yüzlülüğünün ispatıdır.” diye konuştu.



KATLİAMIN TANIKLARINI DİNLEYİN



Tarihe kara bir leke olarak düşen Srebrenitsa Katliamı hakkında Hollanda Mahkemesi’nin almış olduğu kararın eksik olduğunu sözlerine ekleyen Yalçın Topçu, “Sırpların 10 bine yakın insana yapmış olduğu katliamda, BM'nin Hollanda askerlerinin hamiliği vardır. Katliama uğrayan ailelerin yakınları bugün halen hayattadır ve bunu her defasında ifade etmektedirler. Bu sadece orada yaşayan Müslüman Boşnakların ifadeleri değil, orada yaşayan diğer ahlaklı ve vicdanlı Hristiyan halklardan görgü şahitlerinin de ifadesidir. Hollanda almış olduğu bu kararla batının hukuk ahlakını bir nebze de olsa düzeltmeye çalışmıştır.” diyerek karara tepki gösterdi.



EN BÜYÜK İNSANLIK KATLİAMI



BM tarafından Temmuz 1995’te Yugoslavya iç savaşı sırasında güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa’yı korumakla görevli 600 Hollandalı askerin katliama göz yumduğunun tüm dünya tarafından bilindiğini ve bu katliamın II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yapılan en büyük insanlık katliamı ve etnik soykırım olarak dünya tarihine kazındığının altını çizen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu,

"Katliamda BM'nin de en az Hollanda kadar suçlu olduğunu söyledi. Orada 10 bine yakın çoluk; çocuk, yaşlı-genç jenosite tabi tutulurken Hollanda askeri olayları seyretmiştir. Tarih karşısında Hollanda kendini eğer insanlık suçundan aklamak istiyorsa oradaki katliamın tamamında hamilik yapan askerlerinin jenosite ortak olduğunu ssöylemeli ve jenosite uğrayanların hayatta olanlarına veya Bosna-Hersek hükümetine tazminat ödeyerek, bütün dünyaya bu suça hamilik yapan askerlerini ilan etmeliler.” İfadelerini kullandı.



İSTERSENİZ DÜNYAYI SALLARSINIZ



Geçtiğimiz günlerde Bosna-Hersek’teki Müslüman Boşnakların lideri Bakir İzzetbegoviç tarafından Lahey Adalet Divanı’na Srebrenitsa jenositi ile ilgili başvuruda bulunulmuş ama Lahey Adalet Divanı orada bir katliamın yapılmadığını iddia ederek başvurunun reddine karar vermişti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Lahey'in Bosna-Hersek'in başvurusunu reddetmesine de 10 Mart 2017 tarihinde attığı bir twitte, “Müslümanlar! Bu adaletsizlik için sadece ayaklarınızı yere vursanız; Lahey'le birlikte dünyayı sallarsınız!..” diyerek tüm dikkatlerin buraya çekilmesine konusunda kişisel olarak tepki göstermişti.

Topçu sözlerini şöyle sürdürdü:



BU MAHKEMELERİN SADECE ADI VAR



“AİHM veya LAD adı her ne olursa olsun adı buradan çıkan kararların sadece ve sadece kendi fundamentalist anlayışlarına hizmet ettiğini evrensel ve insanlık hukukla ilgili kararlar almadığının bir kere daha ifadesidir. Şu anda Batı'nın uluslararası hak ve hukuku koruyup ve kolladığına dair kurdurmuş olduğu mahkemelerin tamamı her verdikleri kararda Müslümanların veyahutta mazlum ve mağdur milletlerin aleyhinde karar çıkarmışlardır.

Aynı zamanda Rusya'nın hamiliğinde Hocalı'da da Ermeni'ler bir jenosit uygulamış ve batı buna da sessiz kalmıştı.

Şimdiyse Türkiye Cumhuriyeti' ne karşı suç işlemiş, milletine karşı suç işlemiş vatandaşlarımızı öldürmüş ve katletmiş terör örgütü üyesi olduğu kesinleşmiş 10 binlerce suçluyu bağrında barındırmaktadır."



BU GÖREVİ ŞİMDİ ABD ÜSTLENDİ



" Aynısını şuanda batının en büyük hamisi ABD yapmaktadır. ABD şu anda terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için kolkola savaşıyor. ABD, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD ve YPG'nin meşru olduğunu savunacak kadar ahlaki ilkelerden yoksun davranmaktadır."

