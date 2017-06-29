Yabancı turist girişleri yüzde 16.27 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.27 artarak 2 milyon 890 bin kişiye çıktı.



Türkiye'yi Ocak-Mayıs döneminde ziyaret eden yabancılar da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.55 artışla 8 milyon 763 kişiye çıktı.



Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 21.06'ya karşılık gelen 608 bin kişi ile birinci, Almanya yüzde 10.21'e karşılık gelen 295 bin kişi ile ikinci, Gürcistan yüzde 8.15'e karşılık gelen 235 bin kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Birleşik Krallık ve Bulgaristan izledi.



Ocak - Mayıs döneminde de Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 10.59 paya karşılık gelen 928 bin kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 9.99'a karşılık gelen 875 bin kişi ile ikinci, Almanya yüzde 9.86'ya karşılık gelen 864 bin kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülykeleri İran ve Bulgaristan izledi.



Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:



1 - Antalya yüzde 36.27 (1,048,195 kişi)



2 - İstanbul yüzde 28.74 (830,688 kişi)



3 - Artvin yüzde 8.48 ( 244,958 kişi)



4 - Muğla yüzde 8.17 ( 236,173 kişi)



5 - Edirne yüzde 8.07 ( 233,357 kişi)



Ocak-Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:



1 - İstanbul yüzde 40.65 (3,561,811)



2 - Antalya yüzde 20.81 (1,823,577)



3 - Edirne yüzde 10.65 (933,024)



4 - Artvin yüzde 10.50 (919,745 )



5 - Muğla yüzde 3.66 (321,138 ) Kaynak : İHA