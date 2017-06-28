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Ünlü İtalyan tasarımcı Moreno Ratti Türk mermeri kullanacak

Gündelik hayatta kullandığımız ürünler mermerden yapılsa ne olurdu? gibi sorularla tasarımlarını ön plana çıkartan ünlü İtalyan tasarımcı Moreno Ratti tasarımlarında Türk mermeri kullanacak.

Kültür-Sanat / 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:10
Ünlü İtalyan tasarımcı Moreno Ratti Türk mermeri kullanacak

Bu yıl 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Marble Show Antalya - Doğal Taş & Mermer, Proje ve Teknolojileri fuarında bir ilk gerçekleşecek. Fuar yetkililerinden alınan bilgiye göre, ziyaretçi profilinde ağırlıklı olarak mimarlar, proje sahipleri ve yatırımcılarını ağırlayacak fuarda mimarlar ve tasarımcılar Trend Area sergi alanının yanı sıra kendi standlarında mermer projelerini sergileyecekler. Gündelik hayatta kullandığımız ürünler mermerden yapılsa ne olurdu? gibi sorularla tasarımlarını ön plana çıkartan ünlü İtalyan tasarımcı Moreno Ratti tasarımlarında Türk mermeri kullanacak.

Moreno Ratti'nin yanı sıra Alman inovatör Sascha Peters, Arketipo Mimarlık, Autoban Mimarlık, Gülden Şener, Ece Ceylan Baba, Murat Yılmazer ve Çile Yurtsever gibi isimler ‘Mimarlık&Tasarım' alanında yerlerini alanlar arasında.

Türkel Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar kapsamında gerçekleşecek sergi, sunum, workshop, seminer ve etkinlikler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj bölümü akademisyenleri işbirliği ve desteği ile düzenleniyor.

Katılımcı firmaların doğal taş proje ve tasarımları ile yer alacakları fuar, işlenmiş ve tasarım ürün üretmeyi teşvik ederek katma değeri artırmayı hedefliyor. Kaynak : İHA

Süleyman Demirel ÜniversitesiMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul Teknik ÜniversitesiAkdeniz ÜniversitesiYeditepe Üniversitesi


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