USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Sıcak Haber : Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!..

Sessiz kalp çarpıntıları felce neden oluyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, katıldığı Avrupa Kalp Ritmi Birliği Kongresi’nde yaptığı konuşmada, sessiz kalp çarpıntılarının felce neden olabildiğini belirtti

Sağlık / 29 Haziran 2017 Perşembe 11:38
Sessiz kalp çarpıntıları felce neden oluyor

Viyana'da gerçekleşen kongrede konuşan Prof. Dr. Bülent Görenek, 'Atriyum Fibrilasyonu'olarak bilinen kalbin kulakçılarından kaynaklanan kalp çarpıntısının, kalpte pıhtı gelişimine neden olarak beyni etkileyip felce neden olabildiğini anlattı. Görenek, “Çoğu zaman hastalar bu çarpıntıları hissedebilmektedir. Ancak bazen hastalar çarpıntının farkına varmayabilir. Bu şekilde sinsi seyreden durumlar çok tehlikelidir. Çünkü kişi önceden bir rahatsızlık hissetmediği için pıhtı gelişimini önlemek amacıyla önlem alınamamaktadır” diyerek bu tür çarpıntıların beyne pıhtı atma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongre Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Bülent Görenek, şikayete neden olmayan ve EKG'de tespit edilemeyen sessiz çarpıntıların kalp pili olan hastalarda tespit edilebildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Bülent Görenek şöyle devam etti:

“Ayrıca Holter denilen cihazlarla ya da vücuda yerleştirilen çok ufak algılayıcılarla da sessiz kalp çarpıntılarının yakalanması mümkündür. Çarpıntı yakalandıktan sonra pıhtıya bağlı inme riski yüksek olan hastalara pıhtı önleyici ilaçlar vererek felç oluşma riskini azaltabilmekteyiz. İnme riski olan hastalarda sessiz de olsa atriyum fibrilasyonunun tespit edilmesi halinde istenmeyen sonuçları önlemeye yönelik ilaçlar ve başka tedavi yöntemleri ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.” Kaynak : İHA

Viyana


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı