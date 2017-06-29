Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan ve sık sık doktora giderek ağrılarına şifa arayan Yeşilmen, son bir yılda 15 kilogram kaybedince kanser şüphesiyle çeşitli hastanelere gitti.



20 yıl karın ağrısı çeken Yeşilmen, ağrıları dayanılmaz hale gelince Batman'da özel bir hastaneye başvurdu.



Hastanede yapılan tetkiklerde, Yeşilmen'in karın ağrısının nedeninin safra kesesinde oluşan taşlardan kaynaklandığı belirlendi.



Genel Cerrah Doç. Dr. Alpaslan Terzi tarafından ameliyat edilen Yeşilmen'in safra kesesinden 2 bin 7 taş çıkarıldı.



Doç. Dr. Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safra kesesi ameliyatlarını çok sık yaptıklarını ancak böylesiyle ilk defa karşılaştıklarını söyledi.



Terzi, 'Bu kadar taş çok nadir görülen bir durum. İlk defa bir safra kesesinde bu kadar taş gördüm. Safra kesesinden 2 bin 7 taş çıktı. Büyüklükleri fındık kadar olanı da mercimek tanesi kadar olanı da vardı.' ifadelerini kullandı.



Terzi, safra kesesinin hastanın vücudunda açılmış olması durumunda taşların temizlenmesinin 3 yıl alabileceğini belirtti.



Hastanın 20 yıldır karın ağrısı şikayeti çektiğini ifade eden Terzi, 'Son bir yılda çok şiddetli şikayetleri olmuş hatta 15 kilogram kaybetmiş. Bunun üzerine birçok yakını kanser şüphesiyle doktorlara götürmüşler. Safra kesesi taşları tanısı konulduğunda birkaç doktor, hastanede ameliyatın riskli olduğunu ve yapılamayacağını söylemiş.'



Hazırlıkların yapılmasının ardından Yeşilmen'i ameliyata aldıklarını dile getiren Terzi, şöyle devam etti:



'Biz burada her türlü altyapıyı hazırlayıp hastamızı ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren titiz bir çalışmayla safra kesesindeki bütün taşları aldık. Hiçbir sıkıntı olmadı ve ertesi gün hastamız taburcu oldu. Hastamız mutlu, gayet iyi ve yemek yemeye başlamış. Böylesi bir hastanın sağlığına kavuşmasına vesile olmak bizler için sevindirici oldu.'



Yeşilmen ise 20 yıl sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Terzi ve ekibine teşekkür etti. Kaynak : AA