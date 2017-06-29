Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ülkesi Avustralya'da çocuk istismarıyla suçlanan Vatikan Ekonomi Bakanı Kardinal George Pell'e savunmasını hazırlanması için izne ayırdı.



Avustralya'da 1970'li yılların sonlarında Katolik kilisesindeki cinsel istismar iddialarıyla ilgili zamanında harekete geçmemek ve Viktorya eyaletinde iki erkek çocuğa cinsel tacizle suçlanan 76 yaşındaki Pell, gelecek ay hakim karşısına çıkacak.



Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın, Pell'in kendisine yöneltilen suçlamaları 'üzüntüyle' karşıladığı belirtilerek, 'Suçlamaların farkında olan Kardinal Pell, sivil yasalara tam saygı gösterecek şekilde davranarak, gerçeği aramayı teşvik etmenin önemini kabul ederek, kendisine yönelik suçlamalarla yüzleşmek üzere ülkesine dönmeye karar verdi.' değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, Kardinal Pell'in Papa'yı bilgilendirdiğine dikkat çekilerek, 'Kardinal Pell, Papa tarafından kendisini savunmak üzere izne ayrıldı.' ifadeleri yer aldı.







Vatikan, Pell'in başında bulunduğu Ekonomi Bakanlığının da çalışmalarına devam edeceğini belirtti.



Avustralya basınında hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklanabileceği haberleri de yer alan Kardinal Pell, 18 Temmuz'da Melbourne'de mahkemeye çıkacak.



- Pell: 'İddialar asılsızdır. Ben masumum'



Hakkındaki iddialar ve Papa'nın kendisine verdiği izin dolayısıyla Vatikan Basın Merkezi'nde gazetecilerin karşısına çıkan Pell, hakkındaki bütün suçlamaları reddetti.



Yürüttüğü Ekonomi Bakanlığı göreviyle Vatikan devlet protokolündeki üçüncü sırada gelen Kardinal Pell, 'Mahkemeye çıkacağım gün için sabırsızlanıyorum. Hakkımdaki bütün bu iddialar asılsızdır. Ben masumum. Cinsel istismar iddiaları, beni iğrendiriyor.' dedi.



- Roma'dan ifade vermişti



Pell, Şubat ve Mart 2016'da Roma'dan video konferans yöntemiyle Avustralya'nın Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Kraliyet Komisyonuna bağlanmış, tanık olarak ifade vermişti.



Sağlık sorunları nedeniyle Sidney'e gidemeyen ve Roma'daki bir otel odasından toplantıya bağlanan Pell, gözetimi altındaki kiliselerde çocukların cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı yönündeki soruyu, 'Savunulamaz bir şeyi savunmak için burada değilim.' şeklinde cevaplamıştı.



Pell, o dönem de cinsel istismar mağduru bir erkek çocuğunu susturmak için rüşvet teklif ettiği iddialarını sert dille reddetmişti. Avustralya Kardinali Pell, Ekonomi Bakanlığına Şubat 2014'te atanmıştı. Kaynak : AA