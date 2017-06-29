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Mustafa Ceceli, Finike'de konser verdi

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2. Finike Portakalı Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür-Sanat / 29 Haziran 2017 Perşembe 14:35
Mustafa Ceceli, Finike'de konser verdi

Finike Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Finike Portakalı Festivalinde, şarkıcı Mustafa Ceceli sahne aldı.

Fuar alanında gerçekleştirilen konserde, seslendirdiği eserleriyle izleyicilere eğlenceli zaman geçirten Mustafa Ceceli, zaman zaman hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Konser sonunda konuşan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, 2. Finike Portakalı Festivali'nin çok güzel bir şekilde başladığını ve çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyledi.

Festivalle insanları bir araya getirmeyi ve Finike portakalını tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Sarıoğlu, bu konuda festival etkinliklerine katkı sağlayan, emek veren herkese teşekkür etti.

Sarıoğlu, şarkıcı Mustafa Ceceli'ye de plaket vererek teşekkür etti.

Kaynak : AA

Belediye BaşkanıFestivalMustafa CeceliŞarkıcı


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