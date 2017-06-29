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Mimarlar Odası'nda toplu istifa

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek başta olmak üzere 8 yönetim kurulu üyesi görevinden topluca istifa etti.

Güncel / 29 Haziran 2017 Perşembe 12:52
Mimarlar Odası'nda toplu istifa
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Bursa Akademik Odaları Birliği I(BAOB) Mimarlar Odası Bursa Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek ve 8 yönetim kurulu üyesi genel merkezle ters düştükleri gerekçesiyle görevinden istifa etti. Şimşek, “Mimarlar Odası Bursa Şubesi 16'ıncı dönem yönetim kurulu üyeleri olarak şubemizde yönetici kimliklerimizle son kez bir arada olduğumuzu üzülerek bildiriyoruz. Meslekte haksız rekabeti önlemenin en önemli koşullarından biri olan mimarlık konusunda hep hassas davrandık. Siyaset ayırt etmeden yerel yönetimlerin birçoğu ile görüştük. ‘Biz yapalım' demedik, ‘yarışmayla yapalım' dedik” diye konuştu.

"BAŞKANIMIZIN KİBRİ NEDENİYLE..."
Kütahya, Bilecik, İnegöl ve Gemlik temsilcilikleri ile ilişkilerini hep sıcak tuttuklarını dile getiren Şimşek, “Yönetimin bize yaptığı gibi ‘ödentilerini göndersinler, ayağımıza dolanmasınlar da ne yaparsalar yapsınlar' demedik. Temsilciliklerimiz var olduğu için şubemizin var olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. Özellikle son 4 dönemdir Mimarlar Odası Genel Başkanımızın kişisel hırsları ve kibri nedeniyle birçok şube gibi Bursa şubesinin de genel merkez ile ilişkisi yüzde 20'lik şube payı ödemesinin ötesine geçmemiştir” dedi.

"BURSA ŞUBESİ YOK SAYILIYOR"
Merkez yönetimce Bursa şubesinin yok sayıldığını iddia eden Şimşek, “Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu durum aşağıda adı geçen yönetim kurulu üyeleri olarak istifamıza vesile olmuştur. Üzülerek verdiğimiz istifalarımızın diğer şubelerimiz nezdinde de değerlendirilerek örgüt içinde de tartışılmasını, odamız ve meslek ortamımız için bir umut olmasını dileriz” şeklinde konuştu.

Şimşek son olarak olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirterek, “14 Temmuz'da çoğunluk sağlanamazsa 22 Temmuz'da olağanüstü kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Aday olup olmayacağım şu an belli değil” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

İstifaMimarlar Odası


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