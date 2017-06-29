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Mimarlar Odası Bursa şubesinde istifalar

Şube Başkanı Şimşek'in de aralarında bulunduğu 5 asil, 3 yedek yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Güncel / 29 Haziran 2017 Perşembe 12:37
Mimarlar Odası Bursa şubesinde istifalar
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Mimarlar Odası Bursa Şubesinde, Şube Başkanı Can Şimşek'in de aralarında bulunduğu 5 asil, 3 yedek yönetim kurulu üyesi, oda genel merkezin tutumunu gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

Şube Başkanı Şimşek, oda binasında, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri Üzeyir Güven, Zuhal Aslı Saka, Seyhun Öner, Mustafa Köse, Hakan Topcu, Can Şahin ve Bihter Görüşen'in de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İstifa kararlarında oda genel merkez yönetimiyle olan iletişimsizliğin ve yönetim anlayışının etken olduğunu ifade eden Şimşek, göreve başladıkları 2014 Şubat ayından bu yana genel merkez yönetimiyle ilk birkaç ay dışında herhangi bir şekilde ilişki kuramadıklarını dile getirdi.




Şimşek, şunları kaydetti:

'Özellikle son 4 dönemdir genel başkanımızın kişisel hırsları ve kibri nedeniyle birçok şube gibi Bursa Şubesinin de genel merkezle ilişkisi yüzde 20'lik şube payı ödemesinin ötesine geçememiştir. Siyasi iktidarı sürekli olarak 'dikta' kavramları üzerinden eleştiren genel başkan, 4 dönemlik yönetiminin en azından bizim deneyimlediğimiz son ikisinde, örgütü, eleştirdiği anlayıştan çok da farklı bir şekilde yönetmemiş ve hatta siyasal iktidarın yetkileri kendisinde olsa bu günleri mumla aratacağının sinyallerini ziyadesiyle vermiştir. Genel başkanlık süreci boyunca bir kez olsun şubemize telefonla dahi ulaşmamış, yerelimizde ne olduğunu, nasıl mücadele verildiğini merak etmemiştir.'

Görev sürelerini tamamlamadan istifa etmek durumunda kalmanın üzücü olsa da asıl üzülünmesi gereken durumun, 'Türkiye'nin en saygın meslek örgütlerinden birinin dört dönemdir despotizme teslim olmuş olmasıdır' ifadesini kullanan Şimşek, son yapılan yönetim toplantısında, odanın olağanüstü kongreye gitmesini kararlaştırdıklarını da bildirdi.
Kaynak : AA

Mimarlar Odası


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