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Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan 'sözleşmeli öğretmenlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının devam edeceğini söyledi.

Eğitim / 29 Haziran 2017 Perşembe 12:11
Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan 'sözleşmeli öğretmenlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta sendika temsilciliklerini ziyaret etti. HAK-İŞ Sivas Şubesi ziyareti sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddiası üzerine açıklamada bulundu.

'Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecek'

Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasındaki mülakat sisteminin kaldırıldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, 'Sözleşmeli öğretmen alımında mülakatların kaldırılacağı yönünde bir açıklama yapmadım. Bakanlığımızda da hiç kimse yapmadı. Ama birileri kalksın diyor. Ama söyledikleri bizim görüşümüzü yansıtmıyor. Aksine Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli sağlık personeli alımı başlatıldı. Dolayısı ile de böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine bunun daha objektif kriterler ile nasıl herkes ikna edilir şeklinde sayın Başbakanımızın talimatı var. Sözleşmeli öğretmen uygulamamız devam edecektir. Üzerinde durduğumuz bu sözleşmeli uygulamasının daha objektif kriterler içerisinde mülakat yoluyla yapılmasının sağlanmasıdır' dedi.



Kaynak : İHA

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