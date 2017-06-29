Metin Feyzioğlu'ndan yeni parti açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Fevzioğlu, yeni bir siyasi partinin oluşumunda yer aldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgisi olmadığını belirterek, 'Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. ' dedi.



TBB Başkanı Feyzioğlu'nun, çeşitli basın yayın organlarında kendisiyle ilgili yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklama şöyle:



'PARTİLER DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR'

'Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarının ve bağımsızlıklarının korunması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.



PARTİ İDDİALARINI YALANLADI

Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla, temsil ettiğim kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında kalmasına gösterdiğim özen, herkes tarafından bilinmektedir.



'GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir. Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir'



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