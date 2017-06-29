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Meteorolojiden 'kuvvetli sıcak hava' uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için gelecek hafta 'kuvvetli sıcak hava dalgası' uyarısı yapıldı.

Yaşam / 29 Haziran 2017 Perşembe 12:18
Meteorolojiden 'kuvvetli sıcak hava' uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illeri için 2-6 Temmuz'da 'kuvvetli sıcak hava dalgası' uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan 6 Temmuz Perşembe günü saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve çevrelerinde 'kuvvetli sıcak hava dalgası' beklendiği bildirildi.

Yetkililer, oluşması muhtemel risklere karşı, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Vatandaşların mümkün olduğunca güneşten kaçınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol sıvı tüketilmelidir.' Kaynak : AA


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