Merkel: ABD'nin çekilmesinden sonra daha kararlıyız

Alman Başbakan Merkel, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'na yönelik kararı için 'AB olarak artık daha kararlıyız' değerlendirmesinde bulundu.



Almanya Şansölyesi Merkel, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra AB'nin yoluna her zamankinden daha kararlı devam ettiğini açıkladı.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Juncker, iklim değişikliğiyle ilgili mücadelenin önemine dikkati çekerek, "83 ülkenin yeryüzünden kaybolma riski var" ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı. Trump'ın anlaşmadan çekildiği yönündeki iddialar 130 ülkenin tepkisini çekmişti.

