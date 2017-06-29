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Lice’de çatışma: 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 15:25
Lice’de çatışma: 2 terörist öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı teröristin tespit edildiği Lice ilçesi Kutlu köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin, ’teslim ol’ çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü. Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak : İHA

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