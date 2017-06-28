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'Kız kaçırdı' diye oğlunun kulağını kesti

Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kişinin kesilen kulağı ameliyatla yerine dikildi.

3. Sayfa / 28 Haziran 2017 Çarşamba 20:01
'Kız kaçırdı' diye oğlunun kulağını kesti

Kars'ın Selim ilçesinde bir baba, 'kız kaçırdığı' gerekçesiyle oğlunun kulağını kesti.

Alınan bilgiye göre, M.E.Y. sosyal medya üzerinden tanıştığı Ankara'daki H.A'yı, evlenme vaadiyle yaşadığı ilçedeki evine götürdü.

Durumu öğrenince sinirlenen baba D.Y, iddiaya göre eşi H.Y. ve iki oğlunu evde bir sandalyeye bağladı.

Baba D.Y, 'kız kaçırdığı' gerekçesiyle darbettiği oğlu M.E.Y'nin bıçakla sağ kulağını kesti.

Evden kaçan M.E.Y, jandarma ekiplerine sığınarak durumu bildirdi.

Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan M.E.Y'nin kesilen kulağı ameliyatla tekrar yerine dikildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili baba D.Y'yi gözaltına alındı. Kaynak : AA

Sosyal MedyaJandarma


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