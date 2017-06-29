Kılıçdaroğlu'na 'Adalet' göndermesi

Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü'nü eleştirerek, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:



“SSK Genel Müdürüyken kendi hakkında açılan soruşturmayı kendi imzanla ortadan kaldırdın mı kaldırmadın mı? Hani adalet? Yalansa beni mahkemeye ver. SSK Genel Müdürü olarak eline imkan geçtiğinde kızını, oğlunu ve torununu çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi sigortalayan KK (Kemal Kılıçdaroğlu), adaletten bahsedemez. Beşiktaş Belediyesindeki yolsuzluğu belgelerle ispat eden CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in suç duyurusunu kapatan Kılıçdaroğlu, adaletten bahsedemez. Gazeteciler, konuyu yürüyüş sırasında Cihaner'e ve Kılıçdaroğlu'na sormalı. KK'nın (Kemal Kılıçdaroğlu'nun) uydurma belgelerle sigortalanmasını, adalet adına sormalı. SSK Genel Müdürü iken hakkında açılan davalardan Rahşan affıyla kurtulan sen değil misin? Hani adalet? Hadi 'fotodaki iddia yalan' de. Mahkemeye ver. SSK Genel Müdürü iken kendi hakkında açılan soruşturmayı kendi imzanla ortadan kaldırdın mı kaldırmadın mı? Hani adalet? Yalansa beni mahkemeye ver.'



İşte o tweetler;



SSK GN MD OLARAK ELİNE İMKÂN GEÇTİĞİNDE KIZINI, OĞLUNU VE TORUNUNU ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ SİGORTALAYAN KK ADALETTEN BAHSEDEMEZ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 Haziran 2017

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDEKİ YOLSUZLUĞU BELGELERLE İSPAT EDEN CHP MV İLHAN CİHANER'İN SUÇ DUYURUSUNU KAPATAN KILIÇDAROĞLU ADALETTEN BAHSEDEMEZ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 Haziran 2017

GAZETECİLER KONUYU YÜRÜYÜŞ SIRASINDA CİHANER'E VE KILIÇDAROĞLU'NA SORMALI.

KK'NIN UYDURMA BELGELERLE SİGORTALANMASINI ADALET ADINA SORMALI.. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 Haziran 2017

SSK GN MD İKEN HAKKINDA AÇILAN DAVALARDAN

RAHŞAN AFFIYLA KURTULAN SEN DEĞİL MİSİN?

HANİ ADALET?

HADİ FOTODAKİ İDDİA YALAN DE.

MAHKEMEYE VER pic.twitter.com/hg3JKvdDFv — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 Haziran 2017