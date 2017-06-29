USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Kılıçdaroğlu: FETÖ ile mücadelede en namuslu biziz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "FETÖ ile mücadelede en karalı, en namuslu duruşu sergileyen biziz" dedi.

Televizyon / 29 Haziran 2017 Perşembe 21:13
Kılıçdaroğlu: FETÖ ile mücadelede en namuslu biziz
Video için tıklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün 15. gününde Habertürk ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. 

'Kontrollü darbe' iddiasının arkasında duran Kılıçdaroğlu, 'Bilinen, önlenmeyen ve sonuçlarından faydalanan darbeye kontrollü darbe denir.' dedi.

20 Temmuz'da sivil darbe yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Fetö ile mücadelede en karalı, en namuslu duruşu segileyen biziz' ifadesini kullandı.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

15 Temmuz Darbesi15 Temmuz Darbe GirişimiKemal KılıçdaroğluFetö Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı