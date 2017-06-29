Kılıçdaroğlu: FETÖ ile mücadelede en namuslu biziz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün 15. gününde Habertürk ekranlarında canlı yayın konuğu oldu.



'Kontrollü darbe' iddiasının arkasında duran Kılıçdaroğlu, 'Bilinen, önlenmeyen ve sonuçlarından faydalanan darbeye kontrollü darbe denir.' dedi.



20 Temmuz'da sivil darbe yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Fetö ile mücadelede en karalı, en namuslu duruşu segileyen biziz' ifadesini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel