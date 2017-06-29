Katar'dan üst düzey ziyaret

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye Ankara'ya geliyor.



BAKAN IŞIK İLE GÖRÜŞECEK



El-Atiyye, Ankara'daki resmi temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la bir araya gelecek.



KATAR'A UYGULANAN AMBARGO ELE ALINACAK



Görüşmelerde 5 Haziran'dan bu yana devam eden Katar'a yönelik ambargoların değerlendirilmesi bekleniyor.







TÜRKİYE KATAR'A DESTEK VERMİŞTİ



Türkiye, Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik yaptırım kararı almasının ardından büyük bir sorumluluk yüklenmişti. Çalışmalar kapsamında Türkiye, sorunun çözümü için Katar'a destek verdi.

