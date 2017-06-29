Kalın'dan Hollanda yorumu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin 'Srebrenitsa katliamı' davasındaki kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Avrupa'da yakın tarihin en utanç verici insanlık suçu olan Srebrenitsa katliamında BM Barış Gücü'nde görev yapan Hollanda askerlerinin kusurlu olduklarına dair mahkeme kararını eksik ama olumlu bir adım olarak görüyoruz. Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin Srebrenitsa'da hayatını kaybeden ve bir kısmının cesetleri hala bulunamayan binlerce masum Bosna-Hersekli Müslüman'dan 350'siyle ilgili kararı, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'soykırım' tespitini teyit etmiştir. Ancak her iki kararda da sadece Srebrenitsa'da görev yapan kişilerin sorumlu tutulması, yakın tarihimizin bu büyük insanlık suçuyla gerektiği şekilde henüz yüzleşilemediğini göstermektedir. 1995 yılından beri yakınlarının yasını tutan, onların ardından gözyaşı döken Boşnak annelerin, babaların, evlatların, kardeşlerin yüreğini teskin edecek adımların daha hızlı, daha hakkaniyetli, daha etkin şekilde atılması gerekiyor' ifadelerini kullandı.



Kalın, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:



'Gelecekte Avrupa'nın ve insanlığın bu tür trajedilere bir daha maruz kalmaması için özelde Srebrenitsa, genelde Bosna-Hersek meselesinin adil bir değerlendirmeye tabi tutulması, suçluların açıkça ilan edilip, hak ettikleri cezalara çarptırılmaları çok önemlidir. Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır. Bu vesileyle bir kez daha Bosna-Hersek'te katledilen tüm masumları tazimle yad ediyor, Bosna halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, sabır diliyoruz.'



Kaynak : İHA