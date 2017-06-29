USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Sıcak Haber : Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!..

İşte merakla beklenen iPhone 8

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8'e ait görüntülerin sızdırıldığı iddia edildi.

Teknoloji / 29 Haziran 2017 Perşembe 10:36
İşte merakla beklenen iPhone 8

Popüler sızıntı kaynaklarından @OnLeaks, merakla beklenen iPhone 8'e ait söylenen yeni fotoğrafları paylaştı. Hem ön hem de arka tarafı gün ışığına çıkan telefon daha önce ortaya atılan iddiaları doğrular nitelikte. Telefonun ön yüzeyine bakıldığında ana ekran(home) tuşunun yer almadığı görülüyor.

Telefonda ana ekran tuşunun yer almaması durumunda iPhone 8'de göz tanıma desteğinin olacağı belirtiliyor. 3D çift ön kamera sisteminin yer alacağı belirtilen telefonda lazer ve kızıl ötesi sensörlerinden destek alacağı ifade ediliyor.



Ana ekran tuşunun ekrana entegre edileceği söylenen telefonda daha iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi için dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamera da göze çarpıyor. 5,8 inçlik OLED ekranı sayesinde LCD ekranlara kıyasla daha canlı ve gerçekçi renkleri sunacağı belirtilen iPhone 8'in daha önceki modellerde olduğu gibi 3D Touch teknolojisine de destek vermesi bekleniyor.

iOS 11 yüklü gelecek telefonda A11 işlemci ve kablosuz şarj teknolojisi gibi özelliklerin yer alacağı belirtiliyor.



Eylül ayında tanıtılmasını beklenen iPhone 8'in 128 GB'lık modelinin 870 dolardan, 256 GB'lık modelinin ise 1.070 dolardan satışa sunulacağı iddia ediliyor. iPhone 8'in eylül ayında Amerika'da satışa sunulması durumunda telefonun Türkiye'de ekim veya en geç kasım ayında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Kameraİphone


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı