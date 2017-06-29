Bozüyük'te meydana gelen trafik kazasında işçi servisi i kamyonun arasında kaldı. Kazada işçi servisinde bulunan 6 kişi ağır yaralandı.



Bozüyük-Eskişehir yolu üzerinde ETİ Fabrikası önünde bir anlık dikkatsizlik büyük bir kazayla sonuçlandı. Yol kenarında park halinde bulunan 34 HJ 6243 plakalı kamyonun arkasında duran 11 UA 165 plakalı işçi servisine arkadan gelen 11 EH 624 plakalı kamyon çarptı. Kazanın etkisi ile işçi servisi İki kamyon arasına sıkıştı.







6 KİŞİ SIKIŞTI



Olay yerine koşanlar kazaya ilk müdahaleyi yaparken minibüsün içinde olan 6 kişi sıkıştıkları yerlerden öndeki park halinde bulunan kamyon çekilerek araç içerisinden çıkartıldı.



Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.









