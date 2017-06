'İphone' 10 yılda büyük iş başardı

AA muhabirinin, Apple şirket raporlarından derlediği bilgilere göre, firmanın kurucusu Steve Jobs, iPhone'u bundan 10 yıl önce San Francisco'da tanıttı.



Jobs'un 'devrimci cep telefonu ve mükemmel bir internet iletişim cihazı' olarak tanımladığı iPhone kısa bir sürede dünyada büyük yankı uyandırdı ve ilgi gördü.



Piyasaya ilk çıkışında 3,5 inç büyüklüğünde, 320x480 piksel çözünürlüğünde, 128 megabayt RAM'e ve 2 megapiksel kameraya sahip iPhone, IOS 1.0 sürümünü kullandı. Her yıl yeni bir modeli kullanıcılara sunan şirket, geçen yıl eylül ayında iPhone 7 ve 7 Plus akıllı telefonlarını satışa çıkardı. 10 yıllık süreçte teknolojisinde büyük ilerleme kaydeden iPhone, 5,5 inç büyüklüğüne, 1920 x1080 piksel çözünürlüğüne, IOS 10 sürümüne, 3 gigabayt RAM'e ve 12 megapiksel kameraya ulaştı.



Apple'ın uygulamaları akıllı telefonları bir banka şubesine veya harekete duyarlı video oyun cihazı özelliğine dönüştürürken, fotoğrafçılığı da hobi olmaktan çıkararak günlük yaşamın vazgeçilmezi haline getirdi.



Haritalardan el fenerine, saatten hesap makinesine, sağlık uygulamalarından müzik ve alışveriş portalına kadar birçok hizmeti de müşterilerine sunan iPhone ile artık gazete ve kitap okumak, TV izlemek gibi aktiviteler, cepte taşınan küçük ekranlardan yapılır hale geldi.



Şirketin uygulama mağazası App Store ise iPhone'un piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra 500 uygulamayla hizmete başlarken, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 2,2 milyon uygulamayı kullanıcılarla paylaşır hale geldi. Bu yılın ilk çeyreğinde Apple App Store ve Google Play'dan satın alınan ve indirilen uygulamaların toplam getirisi, reklamlar hariç 10,5 milyar dolara ulaştı.



- Apple'ın geliri iPhone ile 10'a katlandı



İnternet reklamcılığının farklı bir boyut kazanmasını sağlayan iPhone sayesinde Apple şirketi de hızla büyüyerek yüksek kazanç elde etti.



2006'da ağırlıklı olarak iPod, Mac bilgisayarlardan 19,3 milyar dolar gelir elde eden şirket, iPhone teknolojisinin de devreye girmesiyle gelirini 10 yılda 10 kattan fazla artırdı.



Buna göre geçen yıl Apple'ın geliri 215,6 milyar dolara ulaşırken, bunun yaklaşık yüzde 63,5'ine denk gelen 136,7 milyar doları iPhone satışlarıyla sağlandı. Şirketin karı 2006'da yaklaşık 2 milyar dolar iken geçen yıl itibarıyla 46 milyar dolara yükseldi.



Şirketin piyasa değeri yaklaşık 750 milyar dolarla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 183 ülkenin yıllık milli gelirinden yüksek duruma geldi. Bu değer, ABD merkezli çok uluslu enerji şirketi Exxon Mobil'in iki katı, ABD elektrik şirketi General Electric'in üç katı seviyeyi işaret ediyor.



- iPhone 8 gün sayıyor



Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 212 milyon iPhone satışı gerçekleştiren şirketin, eylül ayında piyasaya çıkarılması planlanan iPhone 8 ile birlikte bu yıl 241 milyon telefon satışına ulaşılması bekleniyor.



iPhone, Apple'ın iPad, MacBook, Apple Watch gibi diğer ürünleriyle de uyumlu çalışması nedeniyle müşteriler tarafından tercih ediliyor.



iPhone'ın satışa sunduğu modeller ile piyasaya çıkış tarihleri şöyle:



1. nesil iPhone: 29 Haziran 2007



iPhone 3G: 10 Haziran 2008



iPhone 3GS: 8 Haziran 2009



iPhone 4: 21 Haziran 2010



iPhone 4S: 11 Ekim 2011



iPhone 5: 21 Eylül 2012



iPhone 5C ve 5S: 21 Eylül 2013



iPhone 6 ve 6 Plus: 26 Eylül 2014



iPhone 6S ve 6S Plus: 9 Eylül 2015



iPhone SE: 31 Mart 2016



iPhone 7 ve 7 Plus: 16 Eylül 2016



iPhone 8: Eylül 2017'de çıkması bekleniyor.



Kaynak : AA