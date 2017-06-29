Olay, geçen 26 Şubatta Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Lofçalı Sokakta meydana geldi.



Eski nişanlısının Lofçalı Sokaktaki evine giden Mehmet Keleş, iddiaya göre burada yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek, ağır yaralandı. Keleş, hastaneye götürülmek istendiği sırada yolda öldü.



Polis, olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay sırasında evde bulunan Mehmet Keleşin eski nişanlısı Ayşe İşleyenin elinden alınan swap örneğinde barut izine rastlandı.



Polis, cinayet şüphelisi olarak İşleyen'i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Ayşe İşleyen, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.