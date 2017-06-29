USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

’İntihar etti’ denilen gencin eski nişanlısı cinayetten tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde başına ateş ederek intihar ettiği iddia edilen 29 yaşındaki Mehmet Keleşin eski nişanlısı Ayşe İşleyen, elinden alınan swap örneğinde barut izine rastlanması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 16:19
’İntihar etti’ denilen gencin eski nişanlısı cinayetten tutuklandı

Olay, geçen 26 Şubatta Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Lofçalı Sokakta meydana geldi.

Eski nişanlısının Lofçalı Sokaktaki evine giden Mehmet Keleş, iddiaya göre burada yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek, ağır yaralandı. Keleş, hastaneye götürülmek istendiği sırada yolda öldü.

Polis, olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay sırasında evde bulunan Mehmet Keleşin eski nişanlısı Ayşe İşleyenin elinden alınan swap örneğinde barut izine rastlandı.

Polis, cinayet şüphelisi olarak İşleyen'i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Ayşe İşleyen, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İntiharPolis EkipleriCinayetGazi Mustafa KemalGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı