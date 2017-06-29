Haziran Hareketi'nden sokak çağrısı

Referandumdan 'evet' çıkmasının ardından vatandaşı tencere tava eylemine çağıran Birleşik Haziran Hareketi'nden skandal bir çağrı daha geldi.



'EVLERE DÖNMEYİN'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek veren Haziran Hareketi, yürüyüşü başka bir boyuta taşıyarak halkı sokağa çağırdı.



Yürüyüşün Maltepe'de son bulmaması gerektiğini söyleyen hareket mensupları, katılanların evlere dönemeden sokaklara dağılması gerektiğini ifade ettiler.



BİRGÜN FIRSATI KAÇIRMADI



Yaptığı haberlerle gündemden düşmeyen Birgün gazetesi de bu habere yer vererek, bu skandala ortak oldu.



Hayırcılara tencere ve tavalı eylem çağrısı



Kaynak : Beyaz Gazete Özel