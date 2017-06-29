Haşmet Babaoğlu Tabipler Odası'nı yerden yere vurdu

Tabipler Odası skandal bir olaya imza atarak, telefonla bütün üyelerine mesaj yollayıp CHP'nin eylemine katılmaya çağırdı.



Tabipler Odası'nın bu çağrısına Haşmet Babaoğlu çok sert tepki gösterdi.



YÖNETİCİLERİ MİLİTAN TAVIR İÇİNDE



Tabipler Odası'nın yöneticilerinin militan tavır içinde olduğunu ifade eden Haşmet Babaoğlu, 'Şimdi biri de çıksın şuna cevap versin... Arka planı ve hedefi bu kadar karanlık bir yürüyüşü insanlara demokratik ve mesleki haklar yürüyüşü diye pazarlayanların sağlığımız konusundaki samimiyetlerine şimdi nasıl güveneceğiz? Memleketi 'hasta' etmeye kararlı bir odanın idare ettiği hekimler insanları iyileştirebilir mi?' dedi.



İşte Haşmet Babaoğlu'nun Odası böyle olanın hekimliği... başlıklı yazısından o bölüm;



Ama bakın!

Hekimlik daha farklı bir şey...

Sağlığımızı emanet ediyoruz...

Tamam siz nasıl bilirseniz, öyle yapın diyoruz.

Ama hekimlerin mesleklerini sürdürüp sürdürmeyecekleri konusunda her türlü tasarrufu elinde bulunduran tabip odalarının aklı başka yerde...

En son üyelerine hiç çekinip utanmadan mesaj çekip Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katılmaya davet ettiler. Otobüs kaldırıp gittiler ve yürüyüşten fotoğraf çektirip üyelerine göndermeyi ihmal etmediler.

Uyanıklıkta üstlerine yok tabii...

Tabii durumu yenilir yutulur kılmak için de hem telefon mesajlarında, hem de yürüyüş pankartlarında şöyle laflar etmişler: 'Sağlık hakkımız ve hekimlik değerlerimiz için yürüyoruz!'

Sorsanız...

Kılıçdaroğlu'nun doğrudan 15 Temmuz davalarına karşı bir muhalefet kampanyasına liderlik yaptığından...

Yani FETÖ'nün maşası olduğundan habersizmiş gibi yapacaklar.

Milleti sersem sanıyorlar!

***

Şimdi biri de çıksın şuna cevap versin...

Arka planı ve hedefi bu kadar karanlık bir yürüyüşü insanlara demokratik ve mesleki haklar yürüyüşü diye pazarlayanların sağlığımız konusundaki samimiyetlerine şimdi nasıl güveneceğiz?

Memleketi 'hasta' etmeye kararlı bir odanın idare ettiği hekimler insanları iyileştirebilir mi?

İnsan ister istemez huylanıyor.

Ama açık söyleyeyim...

Artık Tabipler Birliği yöneticilerine falan kızmayı bıraktım. Onlar zaten militan tavır içindeler.

Ben uzun yıllardır odalarının Stalinist tahakkümüne boyun eğip sessiz kalmayı tercih eden meslektaşlarına kızıyorum.



Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek Kaynak : Beyaz Gazete Özel