Hamile ve engellilere aşırı sıcak izni

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı belirtildi. Aydın'da sıcaklığın yarın 44 derece olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 7 günün hava tahminlerini açıklayarak vatandaşları uyardı. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisine girildiği hatırlatılan uyarıda, gölgede hissedilen sıcaklık değerlerinin İstanbul'da 37, İzmir'de 41, Ankara'da ise 40 dereceyi aşacağı belirtildi.



Kuzey Afrika üzerinden gelecek etkili sıcak havaya karşı kalp ve damar rahatsızlığı ile kronik hastalıkları bulunanların, kilolu ve aşırı zayıf kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Bu yıl geçen senenin yazından daha sıcak geçecek. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları ortalamanın 10 derece üstünde çıkıyor. Uzmanlardan önemli uyarılar var: 'Açık renk ve bol elbiseler giymeyi tercih edin. Vücudunuzla elbise arasında hava boşluğu olsun. Şapkasız ve gözlüksüz kesinlikle dışarı çıkmayın.' Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da bugün termometreler 39 dereceye gösterdi.