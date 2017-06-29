Hainlerin tuzağı son anda fark edildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimiz Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkaya köyü arasında, bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından yola döşenmiş vaziyette iki adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir' denildi.





Kaynak : İHA