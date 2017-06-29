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Hainlerin tuzağı son anda fark edildi

Şırnak Valiliği, Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkaya köyü civarında teröristlerin yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı düzeneğinin güvenlik kuvvetleri tarafından fark edilerek imha edildiğini açıkladı.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 11:23
Hainlerin tuzağı son anda fark edildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimiz Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkaya köyü arasında, bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından yola döşenmiş vaziyette iki adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir' denildi.


Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüTerör Operasyonu


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