USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

FETÖ'cü eski MİT'çiyi eşinin ihbarı yakalattı

MİT'ten FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Ali K, tartıştığı eşinin ihbarı üzerine sahte MİT kimliğiyle yakalandı.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 16:15
FETÖ'cü eski MİT'çiyi eşinin ihbarı yakalattı

Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen kişi, eşinin ihbarı üzerine sahte MİT kimliğiyle yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir süre önce MİT'ten ihraç edilen ancak bu durumu yakın çevresine dahi duyurmayan Ali K, kendi adına sahte MİT kimliği düzenledi.

Ali K'nin sahte kurum kimliğiyle dolaştığı, tartışma sırasında darbettiği eşinin polise ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan Ali K'nin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu inceleme sonucunda da tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüTerör Örgütüİstihbarat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı