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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,5060 seviyesinde dengelendi.

Ekonomi / 29 Haziran 2017 Perşembe 10:34
Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün, dolar/TL 3,5383 seviyesine kadar yükselmesinin ardından düşüşe geçti ve günü yüzde 0,39 azalışla 3,5126'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı ve saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybıyla 3,5060 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 artışla 4,0105'ten, sterlin/TL de yüzde 0,30 yükselişle 4,5560'tan işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün düzenlenen forumdaki konuşmaların etkisiyle 1 yılın ardından ilk kez 1,14'ün üzerine çıkan avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,45 artışla 1,1429'dan alıcı buluyor.

Analistler, ECB Başkanı Mario Draghi'nin dünkü açıklamalarının avroyu desteklediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney'in faiz artırımına işaret eden açıklamasının da sterlinin değer kazanmasını sağladığını ifade etti. Sterlin/dolar paritesi dünkü yüzde 0,8'lik artışın ardından bugün de yüzde 0,5 değer kazanarak 1,2992'ye çıktı.

Bugün, Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5350'nin direnç, 3,5000'nin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak : AA

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