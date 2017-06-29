Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rumlar bu rüyadan uyansın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Garanti ve güvenlikle ilgili bir oturum oldu. Bu sabah yine hem güvenlik ve garantiler, hem de 4 fasılla ilgili Ada'daki iki taraf arasında görüşmeler oldu.



Bu konferansta her konu birbirinden bağımsız şekilde görüşülüyor. Tüm konularda mütabakat olmazsa, mütabakat olmamış demektir. Güvenlik ve garantiler konusunda tutumumuz net. Sıfır asker, sıfır garantiyi kabul edemeyiz. Hem KKTC, hem de Türkiye heyeti, güvenlik ve garantilerin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu söyledik. Ama bu konuları daha detaylı görüşebilmek için bir araya geldik. Biz gösterebileceğimiz esnekliği de gösteriyoruz. Ama temel ilkelerimizden vazgeçemeyiz. 12 Ocak Cenevre bildirgesi esasen çerçeveyi oluşturuyor. Bu nihai konferans olacaksa, tüm konularda mütabakat olması gerekiyor.



(BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin 'Bu konferans büyük bir şans ama son şans değil' şeklindeki sözleri için) Eide'nin kendisi bugüne kadar, bizimle yaptığı toplantılarda bu konferansın nihai olduğunu söylüyordu. Uzatma taktiği Rumların taktiğidir. Önlerinde seçimleri var. Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları yapmak istiyorlar. Biz bu stratejileri görüyoruz. Eide'nin açıklamasını doğru bulmuyoruz. 27'si akşam yemekte, net bir şekilde bunun son konferans olduğunu söyledik. Bizim tutumumuz nettir. Dolayısıyla Eide'nin açıklaması bizi bağlamaz. Ömür boyu bunu müzakere edecek değiliz. Olacaksa olur, olmayacaksa başka şekilde müzakere ederiz. Esas burada odaklanmamız gereken konu, devam eden süreci çözümle noktalamaktır.



Biz samimiyiz, karşı taraftan da bunu bekliyoruz. Türk askeri olmayacak noktasından uzaklaşıp, kabul edilebilir yaklaşımlar geliştirmeleri lazım.



Rum tarafının beklentisi, garantiler tamamen kalksın, Ada'da Türk askeri kalmasın yönünde. Bu bir hayaldir. Bu hayalden uyanmaları lazım. Bugün Akıncı ile ve dün KKTC'deki parti liderleri, Türk askerinin önemini vurguladılar. Böyle bir düşünceleri varsa, bir sonraki oturumda kabul edilebilir fikirlerini paylaşsınlar. İttifak anlaşmasını, Rum tarafı ve Yunanistan'daki cuntacılar öldürdüler. Geçmişten ders alarak, Kıbrıs'ta çözüm olacak mı olmayacak mı bunu değerlendiriyoruz.