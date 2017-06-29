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Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya ile yaşanan gerilim hakkında açıklamada bulundu.

Siyaset / 29 Haziran 2017 Perşembe 18:08
Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Kalın, 'Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları Avrupa'da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir.' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesi için gideceği Almanya'da başka etkinliğe katılmasının doğru olmayacağını ifade etmişti.

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