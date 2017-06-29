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CHP yürüyüşünde karanlık nokta 'Pendik' mi?

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur CHP'nin 'tahrik yürüyüşü' hakkında kritik bir açıklamada bulundu.

Televizyon / 29 Haziran 2017 Perşembe 11:14
CHP yürüyüşünde karanlık nokta 'Pendik' mi?
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Ramazan Bayramı'nın birinci günü Pendik'te bir camide yaşanan saldırıyı ve geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi Melissa Sağlam isimli genç kıza gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatan Fuat Uğur 'Pendik CHP yürüyüşünün İstanbul'daki en kritik güzergâhı' dedi.

'PENDİK TEST EDİLİYOR'

Uğur, Pendik'te üst üste yaşanan bu olaylar dikkate alındığında CHP kortejinin geçeceği Pendik'i adeta bir 'kışkırtma labaratuvarı gibi test ediyorlar' iddiasında bulundu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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