USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Büyükada'da 4'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Büyükada’daki evlerinin 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Mısra Sancaktaroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 16:59
Büyükada'da 4'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Büyükada'da yaşayan 22 yaşındaki Mısra Sancaktaroğlu 4 gün önce oturdukları evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Sara hastası olduğu öğrenilen genç kız Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren genç kızdan acı haber geldi. Grafikerlik yapan ve çevresinde çok sevildiği öğrenilen genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mısra Sancaktaroğlu'nun cenazesi yarın Büyükada'daki Hamidiye Camii'nde cumadan sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kaynak : İHA

Genç KızYaşam MücadelesiHamidiyeCenazeLütfi Kırdar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı