Bonzai kullanan genç krize girdi

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde, refüjdeki süs bitkisinin altında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı belirlenen ve ağzından köpükler çıkan gencin geçirdiği kriz sonucu kıvranmasını çevredeki vatandaşlar ise çaresizce izledi.







Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin refüje yanaşması için polis, trafiği geçici süre durdurdu. Polisin tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden kalkamayan ve isminin Melih olduğunu söyleyen genç, sağlık ekiplerini karşısında görünce biranda kendine geldi. Ayağa kalkan ve güçlükle ayakta durabilen genç, polis ve sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen tedaviyi kabul etmedi. Polis tarafından zorla sedyeye alınan genç, bir türlü ikna edilemedi. Akan trafikte gelen araçlara el işareti yaparak durduran madde bağımlısı genç, ara sokağa giderek bir ağacın gölgesine oturdu. Polis ve zabıta ekiplerinin arkasından gittiği genç, daha sonra ara sokaklarda kayboldu.



Mahalle sakinlerinden Tugay Mert, Mustafa Çetinkaya Stadının karşısındaki metruk evin madde bağımlıların yuvası olduğunu belirterek, belediyeyi göreve davet etti.







Metruk evin yıkılması için belediyeye başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını kaydeden Mert, 'Bu evde her türlü zararlı madde kullanılıyor. Hemen karşısında stat var. Çocukların yoğun olarak gelip geçtiği yer. Pislikten ve kokudan duramıyoruz. Belediyeden bu evi yıkmasını istiyoruz' dedi.



Kaynak : İHA