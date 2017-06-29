USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Bonzai kullanan genç krize girdi

Antalya’da sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen genç, refüjdeki bir ağacın altında kriz geçirdi.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 13:23
Bonzai kullanan genç krize girdi
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde, refüjdeki süs bitkisinin altında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı belirlenen ve ağzından köpükler çıkan gencin geçirdiği kriz sonucu kıvranmasını çevredeki vatandaşlar ise çaresizce izledi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin refüje yanaşması için polis, trafiği geçici süre durdurdu. Polisin tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden kalkamayan ve isminin Melih olduğunu söyleyen genç, sağlık ekiplerini karşısında görünce biranda kendine geldi. Ayağa kalkan ve güçlükle ayakta durabilen genç, polis ve sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen tedaviyi kabul etmedi. Polis tarafından zorla sedyeye alınan genç, bir türlü ikna edilemedi. Akan trafikte gelen araçlara el işareti yaparak durduran madde bağımlısı genç, ara sokağa giderek bir ağacın gölgesine oturdu. Polis ve zabıta ekiplerinin arkasından gittiği genç, daha sonra ara sokaklarda kayboldu.

Mahalle sakinlerinden Tugay Mert, Mustafa Çetinkaya Stadının karşısındaki metruk evin madde bağımlıların yuvası olduğunu belirterek, belediyeyi göreve davet etti.



Metruk evin yıkılması için belediyeye başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını kaydeden Mert, 'Bu evde her türlü zararlı madde kullanılıyor. Hemen karşısında stat var. Çocukların yoğun olarak gelip geçtiği yer. Pislikten ve kokudan duramıyoruz. Belediyeden bu evi yıkmasını istiyoruz' dedi.

Kaynak : İHA

Uyuşturucu KriziUyuşturucuUyuşturucu MaddeMadde Bağımlısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı