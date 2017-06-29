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Bahçeli'den YPG'ye destek veren ABD'ye tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, YPG'ye destek veren ABD'ye tepki gösterdi. Bahçeli, "ABD'nin YPG'yi alenan desteklemesi hüsran vericidir" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 29 Haziran 2017 Perşembe 20:45
Bahçeli'den YPG'ye destek veren ABD'ye tepki

MHP Lideri Bahçeli, MYK sonrası yazılı açıklama yaptı. 

ABD'nin YPG'ye destek vermesiyle ilgili olarak Bahçeli, "ABD'nin YPG'yi alenan desteklemesi hüsran vericidir" ifadelerini kullandı.
 
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

PYD ve TSK arasında sınırda sıcak temas artıyor. PYD ile sıcak temasın artması alarm verici niteliktedir.

ABD'nin YPG'yi silahlandırması hüsran verici gelişme. ABD'nin terör örgütüyle aynı çizgide olması handikaptır.

Almanya'daki NATO Zirvesi öncesi karanlık komplo var.

Cumhurbaşkanı'na yönelik kötü muamele Türk milletinedir.

Yazılı Açıklama


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