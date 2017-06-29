Aslı Aydıntaşbaş Türk ordusuna 'işgalci' dedi

Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan Aslı Aydıntaşbaş, yine haddini aştı. Terör örgütü YPG kontrolündeki Afrin bölgesine operasyon başlatan TSK'yı işgalci olarak gösterdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, son 2 yılda 17 defa taciz ateşinin yapıldığı terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolü altındaki Afrin'e operasyon için hazırlıklarını tamamladı.



Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aslı Aydıntaşbaş, konuyu bugün köşesine taşıdı.



Aydıntaşbaş'ın, 'Ankara'nın Afrin hamlesi' başlıklı yazısında, 'TSK'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki YPG kontrolündeki Afrin bölgesine yönelik bir operasyon başlattığı ve bazı mevzileri vurduğu haberleri geldi. Afrin bir Kürt kendi olduğu için Türkiye'nin burayı işgal etmeye çalışması tam anlamıyla bir çılgınlık olur' ifadelerini kullanması büyük tepki çekti.



TÜRKİYE AFRİN'DE NE YAPACAK?



Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan bölgelere yönelik PKK tacizlerinde yaşanan artış, TSK’nın Afrin’e yönelik operasyon planlarını hızlandırdı. Son dönemde terör örgütü PKK’ya katılımların en çok Afrin’den yaşanması da Türkiye’nin bu bölgeyi ulusal güvenlik tehdidi kapsamında değerlendirmesine yol açtı. Sınır hattındaki askeri yoğunluk son günlerde zirve noktaya ulaşırken, Suriye içindeki TSK üslerinde hazırlıklar da son aşamasına girdi.



Afrin'de sivillerin yaşadığını dikkate alan Türkiye, bölgede PYD/PKK'ya ait 41 nokta tespit etti. Şehrin nüfus çoğunluğunun Kürtlerden oluştuğu dikkate alınarak, PYD dışında kalan Kürt gruplarla operasyon süresince TSK tarafından kamu diplomasisi faaliyetleri yürütülecek. Harekât planının merkezinde, PKK/YPG'nin Afrin'e destek getirmesi engellenecek. Bu sebeple Afrin-Halep hattının kontrol altına alınması için Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında bölgeye intikal eden askerlerin bir kısmı Tel Rıfat bölgesinden Dayrel Cimal'e geçecek. Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik akışı kesilmiş olacak.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel