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Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sıcaktan bunalan bir kişi soyunarak dakikalarca en işlek caddede dolaştı. Çırılçıplak adamı görenler ise gözlerine inanamadı.

Yaşam / 29 Haziran 2017 Perşembe 19:11
Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu
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Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. Kentte hava sıcaklı 40 derecenin üzerine çıkınca sıcaktan bunalan bir adam, üzerinde ne varsa çıkarıp attı. İsmi öğrenilemeyen adam, daha sonrada kentin en işlek cadde ve sokaklarında dolaşmaya başladı.

Elbiselerini bir kenara atan ve çıplak bir şekilde sokakta dolaşan adamı görenler ise gözlerine inanamadı. Dakikalarca trafikte dolaşan adamı ise bazı vatandaşlar cep telefonuna kaydetti.

Çıplak vatandaşı o sırada devriye görevi yapan polisler gördü. Polisler, hemen apar topar adama müdahale etti. Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Adamın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, çevredeki esnaflar adama elbise vererek giydirdi. Adam, daha sonrada polis nezaretinde trene bindirilerek Bayındır’a gönderildi. Kaynak : İHA


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