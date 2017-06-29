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Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 09:01
Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar- Konya karayolunun 44. kilometresi, Çay ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Çay ilçe yolundan çıkan Adil Eke idaresindeki 07 V 2780 plakalı otomobil, Konya istikametine giden Mehmet Çağlar yönetimindeki 03 KP 111 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi iki araçta yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre savrulduktan sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kaza sorması tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Adil Eke, eşi Nuran Eke, Emine Eke ile Ayşe Kiraz hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mehmet Çağlar ile Ramazan Kiraz ve Fatma Kiraz yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişiyi taşıyan otomobilin Çay ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninden çıktıkları ve ilçeye bağlı Karaadilli beldesine gittikleri öğrenildi. 3 yaralının durumlarının ciddi olduğu kaydedildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak : İHA

AfyonkarahisarDevlet HastanesiMehmet ÇağlarMinibüs Şoförü112 Acil Servis


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